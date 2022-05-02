Esnafımızı ayakta tutmalıyız

İzmir Lokantacılar Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı Doğan Kılıç, seçildikten sonra ilk röportajını Yeni Asır Gazetesi'ne verdi. Hafta başı Sohbetleri'nde açıklamalarda bulunan Kılıç, "Devletimiz stokçulara göz açtırmamalı. Burada denetim mekanizması çok önemli. Adam toptan mal alıyor. İş yeri Gıda Çarşısı'nda olmasına rağmen Manisa'da depo tutuyor. Malları oraya dolduruyor. Devletimiz bu kişileri araştırmalı ve büyük yaptırımlar uygulamalı. Bu kişiler ellerindeki malları piyasaya çıkarırsa fiyatlar düşer. Stokçular engellenirse esnafımız rahatlar. Bunlar denetlenmezse fiyatlar gerilemez. Küçük esnaf da yok olur" dedi.

DÜZENLEME GEREKLİ

● Lokantacıların sorunları neler, çözüm için hangi adımlar atılmalı?

Yaklaşık iki yıldır sıkıntılar yaşıyoruz. Bu süreçte dükkanımızı açık tutmaya çabalıyoruz. Pandemiyle birlikte deprem ve sel baskını oldu. Stokçulara kesinlikle engel olunmalı.

● Küçük esnafı korumak için başka neler yapılmalı? Projelerinizle ilgili bilgi verir misiniz?

KDV'ler yüzde 1'e çekildi ama ben ürünü sattığım zaman yüzde 8 KDV veriyorum. Dünyada 24 saat ışığı sönmeyen sektör yeme içme sektörüdür. Esnafımızı ayakta tutmamız gerekiyor. Küçük esnaf memleketin azı dişidir. Bu esnaf yaşarsa memleket de yaşar. Bu konuda da düzenleme şart. KDV'lerimizin yüzde 1'e düşürülmesini istiyoruz. Hijyen ve ustalık belgesi kursu açtık. Dijital ortamda yemek siparişi verilen uygulamalara rakip olacağız. İzmir özelinde bir firmayla sıfır komisyon şartıyla anlaşacağız ve esnafımızı ödedikleri ı büyük komisyondan kurtaracağız. Buna çok önem veriyoruz.

MERT ALPDÜNDAR