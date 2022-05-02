İstanbul Havalimanı’nda 2 yılın ardından rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınının ardından ilk kısıtlamasız bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldığını bildirdi. Karaismailoğlu, 30 Nisan'da 1301 iniş-kalkış gerçekleşirken, 195 bin 640 yolcu da seyahat etti. 1 Mayıs'ta da 1226 uçuş olması planlanıyor." bilgisini verdi. Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı 2021'de dünyanın en yoğun ikinci havalimanı seçildi. Ocak 2022'de de 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu" dedi.