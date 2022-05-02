Oto tamircisiydi otelcilikte öne çıktı

Gaziantep'te ilkokulu bitirdikten sonra oto tamirhanesinde çıraklık yaparak çalışma hayatına başlayan Deniz Avşar (49), girişimci ruhu, çalışkanlığı ve azmiyle otelcilik sektöründe kendi markasıyla öne çıktı. Evlenen oğlunun isteği üzerine İzmir'e yerleşen Deniz Avşar, Güzelbahçe'de kafe işletmeciliği yaptıktan sonra hedef büyüterek otelcilik sektörüne girdi. Karşıyaka'ya yaptırdığı oteli eşi Ebru Avşar ile birlikte işleten Avşar, başarı öyküsünü Yeni Asır'a anlattı.

GÜZELBAHÇE'DE KAFETERYA

Adını Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeşil kırmızı renklerinden alan Red Green Hotel'in işletmeciliği dışında kurucusu olduğu İzmir Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkanlığı'nı yürüten Avşar, "Elimden geldiği, gücümün yettiği kadar hem aileme hem ülkeme faydalı olmaya çalışıyorum. Üreten bir toplum olmamız gerekiyor. Bizim de çabamız üretmek ve vatanımıza milletimize faydalı olabilmektir. Çocukluğumda hayalim turizmci olmaktı. Tamircilik yaparken bu düşüncemi babama söyledim. Bana destek oldu ve sonunda İzmir'de hayalim gerçek oldu. Karşıyaka'nın çok önemli konaklama ihtiyacını nezih, kaliteli ailelerin kalmasına uygun otelde karşılıyoruz. Dernek faaliyetlerimizle de İzmir'de yaşayan 40 binin üzerindeki Gaziantepli vatandaşımızla dayanışma içindeyiz" dedi. Babası Bektaş Avşar'ın oto tamirhanesi ve yedek parça atölyesinde askere gidene kadar çalışan Deniz Avşar, "Babama turizm işine girmek istediğimi söyledim. Gaziantep'te açtığı rezidansta çalışıp birikim yaptım. O dönem İzmir'de yaşamaya karar vermiştim. Güzelbahçe'de bir kafe açarak kendi işimi kurdum" diye konuştu.

KADINLARA İŞ

2021 yılında Karşıyaka'da açtığı 5 katlı 24 odalı otellerinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tuttuklarını belirten Avşar, "Otelimiz yüzde 100 doluluk oranına sahip. Sürekli müşterilerimiz var. Bu yatırımla önemli bir açığı kapattık. Otelcilik sektöründe büyümeyi düşünüyoruz. Eşimle birlikte butik otelimizde çoğunlukla kadınlara istihdam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. 5 ay önce kurdukları İzmir Gaziantepliler Derneği ile sosyal yardımlaşma ve sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Avşar, "Geleneklerimizi ve kültürümüzü yaşatıp gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Gazianteplilerin uyum sağlamalarına destek oluyoruz. Tüm üyelerimize üye kartı çıkardık. Bu kartlarla Gaziantepli firmaların özel kampanya ve indirimlerinden yararlanıyorlar" diye konuştu.



OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Karşıyaka'nın en önemli sorununun otopark olduğunu belirten Ebru Avşar ise "Buraya gelen müşterilerimiz otopark olmadığı için mağdur oluyorlar. Bölgedeki işletmelerin çalışması ve ekonomiye katkı sunması için belediyelerin otopark sorununa bir an önce çözüm getirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

ŞENOL KANTÜRK