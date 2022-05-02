Vatandaşın refah, alım gücü eskisinin üzerine çıkacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon beklentilerini iyileştirmeyi, ataletini kırmayı amaçladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde enflasyonda kalıcı bir katılaşma beklemiyoruz. Vatandaşlarımızın refah, alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Nebati, enflasyon korumalı tahvilin tasarımı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA