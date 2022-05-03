3600 ek gösterge Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak

ÖĞRETMEN, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin de aralarında yer aldığı emekli olmayı isteyen yüz binlerce memur, yüksek ikramiye hakkından yararlanmak için 3600 ek gösterge yasasının çıkmasını bekliyor. Söz konusu mesleklerde emekliliği hak edenlerin sayısı 300 bine ulaşmış durumda. Yasa çıktığında potansiyel olarak bu kişilerin neredeyse tamamının emekli olabileceği belirtiliyor.

AYLIK 1500 TL ARTACAK

EK gösterge memurun çalışırken aldığı maaşla birlikte emekli ikramiyesi ve aylığını da artırıyor. Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Düzenleme ile polis, emniyet müdürü, hemşire ve il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında "hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi" belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" yükseltilecek.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı ek gösterge düzenlemesinin maliyetine ilişkin ayrıntılı bir çalışma yaptı. Ek gösterge düzenlemesinin bir yıllık maliyeti yaklaşık 25 milyar lira olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek gösterge raporunu 10 Mayıs'tan önce tamamlayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturuyor. Düzenlemenin maaşları yaklaşık yüzde 25 etkileyeceği öngörülüyor. Örneğin 6 bin lira emekli maaşı alan bir öğretmenin aylığı 7 bin 500 liraya çıkıyor. Bu ortalama 1500 lira artışa tekabül ediyor. Emekli ikramiyesi de 200 bin liradan 250 bin liraya yükseliyor.

HAZAL ATEŞ