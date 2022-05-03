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Haberler Ekonomi Antalya’ya gelen turist sayısı yüzde 162 arttı

Antalya’ya gelen turist sayısı yüzde 162 arttı

3.5.2022

Antalya’ya gelen turist sayısı yüzde 162 arttı

SON 4 ayda Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 162 arttı. 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, kente 1 milyon 112 bin 383 turist giriş yaptı. Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 1 Ocak-30 Nisan döneminde yaşanan artış umut verdi. Bu yılki artış, 2021 yılının Nisan ayına göre yüzde 286 oldu. Geçen yıl aynı dönemde kente gelen turist sayısı, 423 bin 773 olarak kaydedilmişti. Yılın ilk 4 aylık periyodunda, kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2020-2021 yıllarını geride bıraktı. Hava yoluyla gelen turist sayısı, 1 Ocak-30 Nisan arası sırasıyla 2020'de 431 bin 769, 2021'de 423 bin 773 olarak gerçekleşti. İlk 4 ayda Antalya'ya en çok turist; 329 bin 96 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 150 bin 944 turistle İngiltere, 143 bin 485 turistle Rusya takip etti.

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