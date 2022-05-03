Çeşme, bayrama dolu girdi

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ- TOB) Başkanı Yakup Demir, hava şartları nedeniyle bazı iptaller olmasına rağmen bayrama dolu girdiklerini belirterek "Hedefimizi iyi belirlemişiz" dedi. Meteorolojinin bayram dönemini kapsayan raporları umutsuzluğa neden olsa da Çeşme'de otel doluluklarında belli seviyeye ulaşıldığını söyleyen ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Havanın bulutlanması ve serinlemesi, hatta yağmur ihtimali nedeniyle rezervasyonlarda biraz durma oldu. Özellikle Çeşme'ye yakın bölgelerden bayram tatili için gelmek isteyenler, hava durumu nedeniyle karar değiştirdi. Buna rağmen bazı otellerimizde sınırlı sayıda yer kaldı. Yüzde 80-90 doluluğa ulaşan oteller var. 3 günlük bayram doluluğunda memnuniyet verici bir artış söz konusu oldu. Daha çok ekonomik fiyatlı otellere talep yüksek. Hava durumundan dolayı termal suyun olduğu otellere daha çok ilgi oldu. Bayram tatili öncesinde sözünü ettiğimiz hedeflere ulaştık diyebiliriz" diye konuştu.

SEZONUN BAŞINDAYIZ

Mayıs ayına yeni girildiğini ve sezonun başında olduklarını vurgulayan Demir, "Her şeye rağmen 'çok şükür' diyebilecek durumdayız. Yaz aylarına denk gelen bayramlar gibi olmasını arzulardık. 'Çeşme doldu, bayram sonu gelin' dediğimiz günleri özledik ama inşallah o günleri yeniden görürüz" dileğinde bulundu. Demir, "19 Mayıs tatili, bayram kadar güzel. Doluluklar gayet iyi. 19 Mayıs rezervasyonları daha şimdiden yüzde 60-70'lere çıktı" bilgisini verdi.



SAVAŞ ETKİLİ OLDU

HAVA durumunun yanı sıra Ukrayna'daki savaşın Antalya ve Güney Ege'yi etkilediğini belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Hem ekonomik şartlar hem savaştan kaynaklı Rusya ve Ukrayna'dan turist gelmemesi Antalya ve Güney Ege'de planları bozdu. Antalya'nın, Çeşme'nin yarı fiyatına kadar fiyatları düşürmesine rağmen Çeşme'nin belirlediği hedeflere ulaştığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.