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Haberler Ekonomi Gazi Üniversitesi akademik kadro alacak

Gazi Üniversitesi akademik kadro alacak

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve elemanı olarak 237 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Mayıs 2022 olarak açıklandı.

03.05.2022, 10:04

Gazi Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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