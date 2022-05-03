Güneş paneli üretiminde Türkiye Avrupa’nın lideri

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü olduğunu belirterek hedeflerinin dünyada ilk üçe girmek olduğunu ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2002'de elektrikte 31 bin 846 megavat olan Türkiye'nin kurulu gücünün, bu yılın Mart ayı sonu itibarıyla 100 bin megavatı aştığı bildirildi. Açıklamada, özellikle son yıllarda yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla elektrikte 2002'de yüzde 38 olan yenilenebilir enerjinin payının da yüzde 54'e yükseldiği belirtildi.

KAPASİTE YÜKSELECEK

Söz konusu yatırımlarda en dikkat çekici artışın ise güneş enerjisinde yaşandığı, Türkiye'nin 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücünün 8 yılda 200 kat artarak 8 bin megavatı aştığı vurgulanan açıklamada, kurulu güçteki artışın beraberinde Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarını da getirdiği ifade edildi. Dünya genelinde yıllık 185 bin megavatlık panel üretim kapasitesi bulunuyor. Dünyada ilk sırada 124 bin megavat üretim kapasitesiyle Çin yer alıyor. Türkiye ise 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle dünyada dördüncü sırada, 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle Avrupa'da lider konumda bulunuyor. Türkiye'nin kapasitesini 9 bin 110 megavata çıkaracağı öngörülüyor.