Sıfır atık projesine öğrencilerden katkı

Ankara Yenimahalle Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye'de bir ilke imza atarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesine destek oluyor. Donanımsal parçaları bir araya getiren öğrenciler bilgisayar yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Erasmus+ Gençlik Programı ile "Uzaktan Eğitim ve Teknolojide Sıfır Atık" projesini gerçekleştiren okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler projenin ayrıntılarını anlattı. Proje koordinatörü Ayşe Etbaş Dindar, daha fazla kişiye ulaşmak için "uetsa.com" isimli bir web sitesi oluşturduklarını belirterek, "Rehber öğretmenlerimiz okulda alan taraması yaptı. İhtiyaç sahipleri belirlendi. Sitede bu kişileri şeffaf şekilde takip ediyoruz. En ihtiyacı olanlara öncelik veriyoruz" dedi.