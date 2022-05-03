Yatırımlarla çok daha kalkınmış bir Türkiye’yi göreceğiz

Bahçelievler Belediyesi'nce düzenlenen bayramlaşma programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi gerçek anlamda kalkındırmak için yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı bir model ortaya koyduğunu söyledi.

FİYATLAR DENGELENECEK

VARANK, "Ülkenin her tarafında bir seferberlik hamlesi var. Yatırımlar son sürat devam ediyor ve bu yatırımların devreye girmesiyle beraber biz çok daha müreffeh, çok daha kalkınmış bir Türkiye'yi göreceğiz." dedi.

Ekonomideki sıkıntıları elbette görmezden gelmediklerini ifade eden Varank, sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin sıkıntısını gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Varank, sıkıntıların büyük kısmının yurt dışı kaynaklı olduğunu, enerji maliyetinin her geçen gün arttığını, emtialarda ciddi oynaklık olduğunu vurgulayarak, "Ama Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Yaz aylarıyla birlikte fiyatlardaki bu oynaklığın yavaş yavaş dengelendiğini göreceğiz ve çok daha güzel, çok daha müreffeh bir ülkeye hep birlikte kavuşacağız." diye konuştu.

Salondakilerden kendilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenmeye devam etmelerini isteyen Varank, böyle dalgalı bir denizde bu gemiyi ancak Erdoğan gibi bir kaptanın yürütebileceğini söyledi.