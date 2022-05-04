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Haberler Ekonomi 2. el araç piyasasında sevindiren ivmelenme

2. el araç piyasasında sevindiren ivmelenme

4.5.2022

2. el araç piyasasında sevindiren ivmelenme
RAMAZAN Bayram'ı birçok sektörde olduğu gibi 2. el otomotiv sektöründe de hareketlilik meydana getirdi. Mart'ta 762 bin seviyesinde 2. el işlemi gerçekleştiğini aktaran uzmanlar, bu ivmenin Nisan ayında da devam ettiğini, Mayıs ayında talebin yüksek olacağını belirtti. İçinde bulunulan dönemde bireysel mobilite ihtiyacının ötesinde 2. el aracın, tüketici açısından bir yatırım argümanı niteliği de taşıdığını kaydeden sektör temsilcileri, bunun da talebin artmasına etki eden sebeplerden biri olduğunu söyledi.
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