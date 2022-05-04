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Haberler Ekonomi Atıksu tesislerine 250 milyon liralık yardım

Atıksu tesislerine 250 milyon liralık yardım

4.5.2022

Atıksu tesislerine 250 milyon liralık yardım
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2002'de 145 olan atıksu arıtma tesisi sayısını bin 176'ya yükselterek nüfusun yüzde 89'una arıtma hizmeti veriyor. Gelecek yıl itibariyle belediye nüfusunun yüzde 100'üne atık su arıtma hizmeti verilmesi planlanıyor. Bakanlık bin 118 projeye yaklaşık 250 milyon TL maddi yardım sağlarken, enerji teşviki kapsamında 11 yılda toplamda yaklaşık 793 milyon TL ödeme yaptı. 2021 yılında oluşan arıtma çamurlarının yüzde 46'sı döngüsel ekonomi kapsamında geri kazanıldı. Bakanlık, atıksuların alternatif bir su kaynağı olduğu yaklaşımı ve döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında arıtılan atıksuların yeniden kullanım oranı 2021 yılı sonu itibarıyla yüzde 3,55'e yükseldi. 2023 yılında bu oranın yüzde 5'e ulaşması bekleniyor. ■ BARIŞ ŞİMŞEK
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