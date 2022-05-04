Dünyanın en büyük elması açık artırmaya çıkarılacak

DÜNYANIN bilinen en büyük elması, 228 karatlık "The Rock", BAE ve Tayvan'dan sonra ABD'de sergilendi. Yumurta büyüklüğünde olan 228 kıratlık elmas, dünyanın en çok bilinen elması olan 86 kıratlık Kaşıkçı Elması'na rakip gösteriliyor. 11 Mayıs'ta Cenevre'deki müzayede evi Christie's tarafından açık artırmayla satışa sunulacağı duyurulan elmasın açılış fiyatının 20 ila 30 milyon dolar olması planlanıyor. Göz kamaştırıcı elmasın 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarıldığı açıklandı.

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