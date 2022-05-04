İSDEP Bireysel Yazılım Geliştirme Danışmanı ve Uzman Yardımcısı alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi (İSDEP)" kapsamında, Ankara'da görev almak üzere 1 (bir) kişi Yazılım Geliştirme Danışmanı ve 1 (bir) kişi Yazılım Geliştirme Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. Bireysel danışman alımına ilişkin İlgi Bildirimine Davete ve İş Tanımlarına www.csgb.gov.tr adresindeki Duyurular kısmından ulaşılabilmektedir. Adayların, İlgi Bildirimi Davet dokümanında belirtilen belgelerle birlikte başvuruları için son tarih, 12.05.2022 saat 23:59'dur."