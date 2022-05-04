Milli uydu İMECE’ye Yürüyen Temiz Oda

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Ocak'ta fırlatılacağını açıkladığı Türkiye'nin milli gözlem uydusu İMECE ile Türkiye ilk kez metrealtı çözünürlüğe sahip elektro- optik bir uydu kamerasına sahip olacak. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından geliştirilen İMECE, ABD'de fırlatma rampasında rokete yüklenene kadar, Nurus tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen taşıyıcı kabin ve buna bağlı çalışacak iklimlendirme sistemi ile güvende olacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İMECE'yi inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uyduyu fırlatılacağı alana taşımanın da rokete yüklemenin de başka bir teknoloji ve kabiliyet gerektirdiğini söyledi.

YABANCI ŞİRKETLER ÜRETİYORDU

Daha önce uyduların yabancı şirketlerin ürettiği taşıma kabinleri ya da konteynerler ile fırlatma bölgelerine gönderildiğini kaydeden Varank, "Aslında Nurus firması Ar-Ge merkezi olan çok farklı teknoloji projeleri geliştiren bir şirketimiz. Bütün üretim faaliyetleri temiz odada gerçekleşiyor. Dolayısıyla hem uyduyu her türlü etkenden koruyacak hem de temiz oda şartlarını sağlayacak şekilde kendi iklimlendirme sistemi olan ve her türlü darbeye, basınca karşı uyduyu koruyacak bu kabin ortaya çıkmış oldu. 14 ay gibi kısa bir sürede firmamız hem bu makineyi üretti" şeklinde konuştu. ■ BETÜL USTA