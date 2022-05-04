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Haberler Ekonomi Rize Havalimanı’nın Avrupa’da örnegi yok

Rize Havalimanı’nın Avrupa’da örnegi yok

4.5.2022

Rize Havalimanı’nın Avrupa’da örnegi yok
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta hizmete girecek Rize- Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan havalimanını halkla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirtip, "Rize-Artvin Havalimanı projemizde artık sona gelmenin sevincini yaşıyoruz. Türk sivil havacılığı, küresel güce dönüştü. Havalimanı'mız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2, dünyanın ise 5'inci havalimanıdır. Avrupa'da başka örneği de yok" diye konuştu.
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