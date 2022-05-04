Rusya’nın talep ettiği ruble ile ödeme sistemi Avrupa’yı karıştırdı

AVRUPA Birliği (AB) enerji bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rus gazı ve AB'nin enerji arzı hakkında olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Fransa Çevresel Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili ve AB Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Kadri Simson, AB'nin ruble ile enerji ödemesini kabul etmeyeceğini belirterek, "Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir. Gazprom'un tek taraflı bir kararla Polonya ve Bulgaristan'a gaz sevkiyatını kesmesini şiddetle kınıyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

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