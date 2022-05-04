Semt pazarları enflasyona karşı

Türkiye'de enflasyon ile etkin mücadele için çeşitli düzenlemeler yürürlüğe girerken, semt pazarlarında da fiyatlar her geçen gün düşüyor. Fiyat artışlarına karşı kurulan Enflasyon Timleri, KDV indirimleri ile birlikte toptan satış, üretim ve perakende satış aşamalarında firmaların kendi aralarında zam yapılıp yapılmadığını denetlemeye devam ediyor.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen de, yaz aylarına doğru fiyatların düşme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. Semt pazarlarının rekabetçi olduğunu söyleyen Erişen, "Zincir marketler ve AVM'ler ile rekabet eder. Pazarlarımız vatandaşlarımızın can simididir. Zincir market ve AVM'lerde aldığınızın yarı fiyatına pazarlardan alışveriş yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse pazarlarda şu anda 7 liraya satılan salatalık; AVM'lerin içerisinde bulunan marketlerin manav bölümünde hala 14 liraya satılıyor. Biz vatandaşımıza ucuza satış yapmak için elimizden geleni yapacağız. Pazarcı esnafı aza kanaat etmeyi bilen esnaflardır" dedi.

FİYATLAR MEMNUN EDİYOR

Vatandaşların alım gücünü artıran etmenlerden biri olan semt pazarları, Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde kuruluyor. Adeta enflasyona karşı panzehir görevi üstlenen semt pazarları, uygun fiyatlarıyla vatandaşların da yüzünü güldürdü.

Zincir marketlerdeki fahiş fiyat politikalarına karşı Yeni Asır olarak, İzmir'de kurulan semt pazarlarını gezerek alışveriş yaptık. Semt pazarlarında 100 lirayı geçmeden alınabilecekleri okuyucularımız için tek tek yazdık. İşte 100 TL'ye alınabileceklerin listesi...

MERT ALPDÜNDAR