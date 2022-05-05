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Haberler Ekonomi 236 milyon liralık atık su arıtma tesisi yatırımı

236 milyon liralık atık su arıtma tesisi yatırımı

5.5.2022

236 milyon liralık atık su arıtma tesisi yatırımı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası'nda sanayi ve tarımsal üretimin birlikte geliştiği Torbalı'da toplam 236 milyon liralık atık su arıtma tesisi yatırımını sürdürüyor. Yaz - kış verimli bir şekilde arıtma yapan tesislerde kapasite artırımına gidilmesi ile evsel atıklarla birlikte sanayi atıklarının da toplanarak tesise iletilmesi sağlanacak. Torbalı yerleşimleri daha temiz bir çevreye kavuşarak "sürdürülebilir çevre" hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak. Tesisin kapasitesi, 123 milyon liralık yatırımla yaklaşık 1.5 kat artarak 21 bin metreküpten 58 bin metreküpe çıkmış olacak. Ayrancılar Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesi ise 113 milyon TL yatırımla 3,5 kat artırılarak 7 bin metreküpten 25 bin metreküpe çıkacak.

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