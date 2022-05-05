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Haberler Ekonomi Ankara Bilim Üniversitesi 30 akademik personel alacak

Ankara Bilim Üniversitesi 30 akademik personel alacak

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 30 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

05.05.2022, 10:26

Ankara Bilim Üniversitesi 30 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Bilim Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik"i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi'nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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