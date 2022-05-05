Çameli’nin kuzugöbeği mantarı altın değerinde

Denızlı'nın Çameli ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, kilosu 500 TL'ye kadar alıcı bulunan kuzugöbeği mantarı avına çıktı. Nisan ayı sonlarından Mayıs ayının sonuna kadar Çameli'nde bol miktarda toplanan kuzugöbeği mantarı, bölge halkının hem ekonomisine katkı hem de sofralarına lezzet sağlıyor.

AİLE BÜTÇESİNE DESTEK

Vatandaşlar bayramda kuzugöbeğinin bolca bulunduğu Elmalı, Karabayır, Kirazlıyayla ve Sarıkavak'taki dağlık alanlara akın etti. Topladığı kuzugöbeğini kilosu 500 TL'ye kadar gelen tüccarlara satan vatandaşlar, aile bütçesine ekonomik yönden de büyük katkı sağladı. Aynı zamanda büyük bir besin deposu olan kuzugöbeği, alışılmışın dışında bir tat olarak ayrı bir lezzet sunuyor. Kuzugöbeğini bulup dolmasının yapan Nermin Uysal, "Kuzugöbeği mantarını bu kez dolma yapın ve ziyafete dönüştürün. Denemenizi tavsiye ederim" dedi.

SEBAHATTİN ALP