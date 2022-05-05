FED faizi yüzde 50 baz puan yükseltti

ABD Merkez Bankası küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed faizi yüzde 50 baz puan artırarak yüzde 1'e yükseltti. Fed son yaptığı faiz artırımıyla birlikte 2000 yılından bu yana gerçekleşen en büyük faiz artışını yapmış oldu. 2018'den bu yana ikinci kez faiz artıran Fed'in kararı oybirliğiyle alındı. Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17.5 milyar dolar ile başlanacak. İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.