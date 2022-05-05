Gezegenin en zenginleri teknoloji sirketi sahipleri

Dünyada doğrudan veya dolaylı teknoloji işi ile uğraşan sektörler büyük kâr oranları elde ederken, teknoloji şirketi sahipleri de en zenginler listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma kararı dünya kamuoyunun dikkatlerini tekrar teknoloji şirketlerine çevirdi. Yayınlanan pek çok raporda, dünyanın en değerli 10 şirketinin 8'inin direkt teknoloji veya teknolojiyle bağlantılı işler yaptığı kaydedildi. Bir başka veride ise, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan ilk 10 iş adamından 6'sının doğrudan teknoloji işinde olduğu belirtildi.