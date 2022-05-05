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Haberler Ekonomi İzmir Demokrasi Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

05.05.2022, 10:22

İzmir Demokrasi Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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