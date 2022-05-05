İzmirli şirketin yapay zekası 5 ülkeye satıldı

Güneş enerjisi santralleri için yapay zeka tabanlı performans izleme platformu olan Solarify, 2018 yılında kurulan İzmir merkezli Loggma Dijital Enerji Çözümleri firmasının santrallerde verimliliği en üst düzeye çıkarmak için yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirildi.

SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA CEVAP

Solarify platformuyla santrallerde bulunan panellerin, eviricilerin ve santralin genelinin performans problemleri tespit edebiliyor. Bu sayede santrallerde verimlilik artırılabilirken, aynı zamanda dağıtık olan güneş santrallerinin yönetimi de kolaylaştırılıyor. Loggma Dijital Enerji Çözümleri Kurucu Ortağı Kurucu Ortağı Mustafa Ozan Tuncan, Solarify platformunu başta bir uzaktan izleme sistemi olarak kurguladıklarını ancak sektörde rekabetin artması ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi hedefiyle daha da geliştirdiklerini söyledi. Güneş enerjisi santrallerinin yüksek maliyetli olması nedeniyle her bir panelin arkasına bir evirici ve sensör konulamadığını ifade eden Tuncan, "Bu yüzden her bir panelin performansını takip etmek de imkansız hale geliyor. Biz de bu santrallerde bulunan panellerin, eviricilerin ve santralin genelinin performans problemlerini bulabilmek için algoritma geliştirdik. Bu algoritma minimum 40 gün, idealde 3 aylık veriye bakıp, o santralin karakterini orta çıkarıp, onunla ilgili tahminler yapıyor." dedi. Yeni çözümlerle müşteri kitlelerinin genişlediğini aktaran Tuncan, "Türkiye pazarının yüzde 10'una hakim olduk. Müşterilerimiz arasında Siemens, Hanwha Q-Cells, Japan Energy Capital gibi global şirketlerin yanı sıra yerli birçok enerji oyuncusu ve güneş enerjisi oyuncusu bulunmakta. Bugün itibarıyla Ukrayna, Yunanistan ve Senegal'e ihracat yapıyoruz. Yakın zamanda da Portekiz ve Nepal'de sistemimiz devreye girecek" ifadelerini kullandı.