Nisan ayında dünya borsalarına Fed darbesi

UZUN bir aradan sonra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin yüzüyle tekrar karşı karşıya gelen küresel pay piyasaları derinleşen satış baskısıyla nisan ayında yatırımcılarını üzdü. Nisan ayında birçok olumsuz haber akışının arka arkaya gelmesi dünya borsalarında düşüş eğilimini beraberinde getirirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünya borsalarının önemli düşüş kaydettiği ayda yüzde 8,83 yükselişle aylık bazda kapanış rekoru kırarak küresel piyasalardan pozitif yönde ayrıştı. MSCI gelişmiş ülkeler endeksi yüzde 8,5 gerileyerek Mart 2020'den bu yana en kötü performansını sergilerken, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yüzde 5,8 azalışla son 9 ayın en sert düşüşünü kaydetti.