Oyuncak sektöründe yerli üretim güçlendi

Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Esin Yürür, oyuncağın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ithalat ağırlıklı bir sektör olduğuna vurgu yaparak, "Dünyanın içinde bulunduğu koşullar nedeniyle Uzakdoğu'dan ithalatın zorlaşması, nakliye maliyetlerinin çok artması nedeniyle Avrupa ve yakın coğrafya için ülkemiz önemli bir kaynak niteliği kazanmaya başladı. 2021 yılında ithalat oranımızın yüzde 75-80 bandına indiği tahmin ediliyor. Bu fırsatı gören ve değerlendirme yolunda önemli adımlar atan Türk firmalarına ürünlerini sergilemek ve ihracat fırsatları yaratabilmek için bu fuar çok önemli bir imkan yarattı" diye konuştu.