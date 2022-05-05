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Haberler Ekonomi Pamukkale bayramda turistlerle doldu taştı

Pamukkale bayramda turistlerle doldu taştı

5.5.2022

Pamukkale bayramda turistlerle doldu taştı

Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği önemli noktalardan biri de Denizli'nin Pamukkale ilçesi oldu. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenleri, şifa kaynağı kırmızı suyu ile Karahayıt ve tarihi yapılarıyla Ramazan Bayramı boyunca yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı unvanına sahip olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da on binlerce turisti ağırladı. Dağ kızağı, zipline gibi bölümleriyle macera severlerin gözdesi olan Seyir Tepesi'nde, kenti farklı bir açıdan görmek isteyenler ilçeye hayran kaldı.

SEBAHATTİN ALP

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