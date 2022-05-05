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Haberler Ekonomi Türkiye 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı

Türkiye 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı

5.5.2022

Türkiye 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk denizcilik sektörünün son yıllarda büyük ivme yakaladığını belirterek, "Türkiye sadece geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı" dedi. Bakan Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Sanmar Tersanesi'ni ziyaret ettikten sonra denize açılarak, römorkörlerin yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarındaki performansı ile ani manevra sistemlerini test etti.

300 RÖMORKÖR İNŞA EDİLDİ
TEST sonrası açıklamalarda bulunan Varank, "Türk denizcilik sektörü, özellikle gemi inşa sektörü son dönemde büyük bir ivme kazandı. Özellikle Yalova tersanelerimiz yüksek teknolojili gemiler üreten bir bölge haline geldi. Sadece bu tersanemizden şimdiye kadar 300 römorkör inşa edilip bir kısmı yurt dışına ihraç edildi. Bir kısmı ise Türkiye'de kullanılıyor. Türkiye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı. Bunun büyük bir bölümü bu tersanelerden yapıldı. Dolayısıyla böyle önemli bir sektörün böyle önemli işler başarıyor olması ve bunu bizzat test etmemiz de bizi gerçekten memnun etti" dedi.

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