Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları'nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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