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Haberler Ekonomi Bayramda kültür turlarına yoğun ilgi

Bayramda kültür turlarına yoğun ilgi

6.5.2022

Bayramda kültür turlarına yoğun ilgi
RAMAZAN Bayramı'nda iki yılın ardından pandemi kısıtlaması olmaması yerli turisti hareketlendirdi. Kapadokya, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri popüler destinasyonlar olurken, Mardin ve Kapadokya'da yüzde 100 doluluk yaşandı. İtalya, İspanya ve Yunanistan turlarına da yoğun ilgi oldu. Bu yıl bayram için en çok talebin Antalya'ya geldiğine dikkat çekilirken, Serik ilçesi Boğazkent'te, belediye tarafından hizmete sunulan halk plajındaki karavan parka olan ilgi günden güne artıyor. Ramazan Bayramı'nı burada geçiren yüzlerce aile tatili ekonomik hale getirdi.
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