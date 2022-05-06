EİB’nin sanayi ürünleri dış satımı 10 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB bünyesinde yer alan sektörlerin 203 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Son 1 yıllık dönemde birliklerin sanayi ihracatının yüzde 39 artışla 10 milyar 74 milyon dolara ulaştığını ifade eden Jak Eskinazi, "203 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiğimiz sanayi ihracatımızda Almanya 1 milyar 248 milyon dolarla, İtalya 678 milyon dolarla, İspanya 657 milyon dolarla, ABD 639 milyon dolarla, Birleşik Krallık 636 milyon dolarla öne çıkıyor. 2 milyar dolar barajını geçen tek birliğimiz Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği" dedi.

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