Hazine’den Çeşme’de 2 dev özelleştirme

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı; 5 kentte toplamda 10 taşınmazı satış yoluyla özelleştirme kararı aldı. İzmir, Ankara, Antalya, Muğla ve Aydın'da yapılacak özelleştirmeler kapsamında İzmir'in Çeşme ilçesinde Hazine mülkiyetinde bulunan 2 dev arazinin de özelleştirilmesine karar verildi. Karara göre; Çeşme'nin 16 Eylül mahallesinde yer alan birinci taşınmaz, 5 bin 356 metrekare yüzölçümüne sahip. Villa sitelerinin arasında bulunan arsa vasıflı taşınmaz denize oldukça yakın mesafede. Taşınmazın geçici teminat bedeli ise 1 milyon 500 bin lira. Çeşme'nin Reisdere mahallesinde bulunan ikinci taşınmaz ise 25 bin 596 metrekare yüzölçümüne sahip. Denize yalnız 300 metre uzaklıktaki taşınmazın geçici teminat bedeli ise 6 milyon olarak belirtildi.

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