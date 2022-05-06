İŞKUR’dan çalışan annelere 6 yılda 107 milyon lira destek

Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) alınan bilgiye göre, çalışma hayatına ara vermeden çocuğunu büyütmek isteyen kadınlara yönelik 2016'nın Nisan ayında hayata geçirilen "yarım çalışma ödeneği" uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021-1 Nisan 2022 dönemini içeren 15 ayda, 5 bin 238 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Uygulamaya dahil olan kişilere 24,4 milyon lira ödeme yapıldı.

Programın hayata geçirildiği tarihten 1 Nisan 2022'ye kadar ise toplam 36 bin 308 kişiye, 106 milyon 957 bin 919 lira ödendi. Yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Ödenekten yararlanılabilmesi için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmesi ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması şartları aranıyor.

KORUMALI İŞ YERLERİNE 670 BİN LİRA ÖDENEK

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen korumalı iş yerlerine, geçen yıl 670 bin lira, kurulmaya başlandıkları 2016'dan bugüne kadar ise toplam 2 milyon 276 bin lira destek verdiklerini bildirdi.

Yanık, "En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı yüzde 50'den az olmayan iş yerinin işvereni, korumalı iş yeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor." ifadesini kullandı. Bakanlık olarak 2021 yılında korumalı iş yerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 991,69 lira destek sağlandığını aktaran Yanık, 2022 yılının ilk 6 ayı için bu desteği 1298 liraya yükselttiklerini vurguladı.