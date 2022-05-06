Kiralarda sınır yüzde 34.46

8 milyon kiracıyı ilgilendiren Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34.46 olarak gerçekleşti. Bu artışa göre 2 bin lira kira ödeyen vatandaşın kirası 689 TL farkla 2 bin 689 lira oldu. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, ev sahiplerinin zorlama kira artışlarına karşı vatandaşları uyararak, "Değerli kiracılar kira sözleşmeleriniz birinci yılını doldurmuş ve beşinci yılını doldurmamışsa sadece yüzde 34.46 artış yapacaksınız. Bunun üstündeki zorlama artış oranını kabul etmeyiniz" dedi.

Kiraz, "Esaslı bir tadilat, yıkma olmadıkça kiracının tahliyesi mümkün değil. Bunun için de ev sahibinin belediye onaylı proje sunması gerekiyor. Tadilat yapıyorum diyerek kiracıyı çıkaramaz. Mahkemeye gittiğinde gerçekten tadilat yapacağını ispatlaması gerekiyor. Tadilat gerekçesiyle kiracısını çıkararak başkasına kiraya vermediğini de mahkemeye ispatlaması gerekiyor. Evini eşyaya veren için de aynı durum geçerli. Tadilat gerekçesiyle izinsiz evdeki eşyaları çıkarmak da Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Bu konularda verilen yargı kararları vatandaşları korumaya yöneliktir" diye konuştu. ■ HAZAL ATEŞ