Tüketici Fiyat Endeksi Nisan’da yüzde 7,25 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi. TÜFE, Nisan'da geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın Nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı. Ekonomistler, Nisan ayında TÜFE'nin yüzde 5,96 artacağını öngörmüştü.

TÜKETİCİ fiyatları bazında Nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.

KURU soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates izledi. Salatalıktaki fiyat düşüşünü ise 15,42 ile kabak, yüzde 8,12 ile bebek bezi takip etti.

SOĞAN İZMİR'DE İLK SIRADA

İZMİR'DE, 2022 yılı Nisan ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 83,79'la kuru soğan oldu. İzmir'de fiyatı düşen ürünlerin başında ise karnabahar geldi. Nisan ayında karnabahar yüzde 30,43 düşerken ikinci sırada yüzde 28,40'lık düşüşle beyaz lahana yer aldı.