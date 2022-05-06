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Haberler Ekonomi Tüm zamanların en yüksek Nisan ihracatı

Tüm zamanların en yüksek Nisan ihracatı

6.5.2022

Tüm zamanların en yüksek Nisan ihracatı

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, ihracatın Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolara ulaştığını belirterek "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır." dedi. Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

YUKARILARA ÇEKECEĞİZ
Küresel ekonomide son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'nin ihracatta 2021 yılındaki büyük başarısının ardından, 2022'nin ilk 4 ayında da güçlü performansını devam ettirdiğini vurgulayan Muş, şunları kaydetti: "Geride bıraktığımız Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2022 yılının ilk üç ayında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Böylelikle artış serimiz devam etmiştir. Öte yandan, 29 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracatımız, Cumhuriyet tarihinde yalnızca bir günde yapılan en yüksek ihracat olması bakımından oldukça değerlidir." İthalatın ise yüzde 35 artışla 29,5 milyar dolara çıktığını bildiren Muş, "Ekonomik büyümemizi daha da yukarılara çekeceğiz" dedi.

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