Büyükşehir’in ihalesine taksicilerden tepki

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, son dönemde yapılan taksi zammından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çıktığı taksi ihalesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

'METROPOLDE 80 PLAKA YETERLİ'

Büyükşehir'in ihalesini mantıksız bulan Anık, sayının İzmir'e çok fazla olduğunu ve karara şerh düştüklerini söyledi. İhaleyle ilgili konuşan Başkan Celil Anık, "Ben İzmir'deki taksi sayısının yeterli olduğunu söyledim. EN Takip üzerinden taksilerimizin doluluk boşluk durumlarına göre sonuç çıkarıyoruz. İzmir'de 2021-2025 planlarına göre ekstra bir plan yaptırdık. Tamamı 96 merkez ve 19 ilçeye verilenler 111 plaka, plan doğrultusunda olan şey. Biz elimizdeki belgelere göre hareket ediyoruz. Bana belediye 300 tane verelim dese, ben itiraz edeceğim zaten. 1996'dan beri İzmir'e plaka verilmedi. O tarihten bu yana 300 tane civarında taksi dolmuş çıktı. Bunun üzerinde bir 10 araçlık fazlılık var. Yani metropolde 80 plakada kalınabilirdi. Bunun için şerh koyduk" ifadelerini kullandı.

'FİYAT AYARLAMASI MECBURİYDİ'

Taksi ücretlerine yapılan zamların yolcu sayısında yüzde 4'lük azalmaya sebep olduğunu belirten Anık, "Ben buna zam değil, fiyat ayarlaması diyorum. Fiyat ayarlaması yaptığımızda mazot 8,5 TL idi. Mazot 18-19 TL'yi buldu. Biz taksimetre ayarı yaptığımızda yüzde 170 zam gelmişti. Mazot 23 TL civarındayken biz son fiyat ayarlamasını yaptık. Vatandaş için de sıkıntı bu. Bu sene yaşanan yükselme her şeye yansıdı. Lastik, araba parçaları hepsi birden yükseldi. Arabanın diğer giderleri petroldeki yükselişi solladı. İşlerimiz ne iyi, ne kötü ancak arabaya binen de neden fiyatlar böyle demiyor. Çünkü onlar da konuyu biliyor" dedi.