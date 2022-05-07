Diyanet: Kripto paralarla fitre ve zekat verilemez

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan ALO 190 Fetva Hattı'na gelen "Kripto paralarla zekat ve fitre verilir mi?" sorusuna, "Para birimleri ülkelerin varlığını temsil eder. Ancak kripto paraların böyle bir vasfı bulunmamaktadır. Şu an için kripto paraların güvenilir ve meşru bir kullanımı olmadığından fitre ve zekat verilirken de kullanılamaz" cevabını verdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, daha önceki açıklamalarında kripto paralara ilişkin, "Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz" demişti.