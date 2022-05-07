Hasat başladı fiyatlar düştü

Ülkemiz meyve sebze bakımından adeta bir cennet. Bir ürün biterken, diğer ürünün hasadı başlıyor. Ramazan Bayramı öncesinde sebze fiyatları 25-30 liraya kadar çıkarken, son günlerde pazarlar başta olmak üzere manavlarda ve hallerdeki ürünlerde indirimler hissedilmeye başladı.

ESNAFTAN VATANDAŞA DAVET

Tarım sezonunda bazı bölgelerde hasadın başlamasıyla birlikte salatalık, biber, kabak fiyatları düştü. Pazarcı esnafı da fiyatların düştüğünü ifade ederek, vatandaşları alışveriş yapmaya davet etti. Geçtiğimiz haftalarda biberin, salatalığın, domatesin, kabağın kilosu 25-30 liraya kadar yükselmişti. Havaların güzelleşmesiyle birlikte pazarda birçok üründe fiyatlar indi. Fethiye'de ekilen tarla domatesin kilosu 20 liradan satılırken, bazı yerlerde küçük domatesin kilosu 7,5 lira oldu. Özellikle yaz aylarında Manisa'da domates hasadının başlamasıyla fiyatların kendi seviyesine geleceği ifade ediliyor.

ÇİLEĞİN KİLOSU 15 LİRAYA DÜŞTÜ

Biberin kilosu 25 liradan 12-13 liraya, kabağın kilosu 5 liraya, salatalığın kilosu ise 5-6 liraya kadar düştü. Ayrıca Mersin Anamur, Emiralem'in yanı sıra Manisa'nın coğrafi işaretli Köprübaşı Çileği de tezgahları süslemeye başladı. İlk zamanlarda 30-35 liradan satılan çileğin kilosu 15 liraya düştü. Fiyatı düşmeyen ürünlerin başında ise patates ve soğan geldi. Patatesin 3-4 kilosu 30-35 liradan satıldı. İran'dan getirilen karpuzun kilosu 13 lira oldu. Pazarcı esnaflarından Mehmet Aslan, "Ülkemiz ürün konusunda cennet bir yer. Bir bölgede sezon biterken bir bölgede yeni hasat başlıyor. Pazarda fiyatlarımız uygun. Kışın zaten üretim fazla olmadığı için fiyatların düşük olması beklenemez. Kışın ürün yetiştirmek gerçekten zor. Ama yazın her taraf ürün dolu. Bu arz talep meselesi" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK