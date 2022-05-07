Türkiye lehine çelik gibi karar

Avrupa Birliği'nce 2018 yılında belirli çelik ürünlerine uygulanan koruma önlemine karşı Türkiye kararlı bir mücadele yürüttü ve Dünya Ticaret Örgütü Paneli de çelik davasında Türkiye'yi haklı buldu. Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütünde başlattığı davada kurulan Panel, Türkiye'nin tezlerini destekledi ve bu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti.

TÜRKİYE'NİN HAKLI BAŞARISI

Bu kararla binlerce çelik ihracatçısı da kayıplarını telafi edebilecek. Kararın Türkiye'nin başarısı olduğu belirtilen Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ'nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koydu ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulundu. Dava sonucu ülkemiz açısından bir başarıdır" denildi. AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen Panel Raporu önümüzdeki günlerde DTÖ'de Anlaşmazlıkların Halli Organı'nda kabul edilecek. Bu önlemden etkilenen başta Türkiye olmak üzere birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecek.

■ HAZAL ATEŞ