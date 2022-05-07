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Haberler Ekonomi Üniversite-sanayi iş birliği ile katma değerli üretim

Üniversite-sanayi iş birliği ile katma değerli üretim

7.5.2022

Üniversite-sanayi iş birliği ile katma değerli üretim

YAŞAR Üniversitesi, şimdiye kadar iş dünyasından 45 kurumla gerçekleştirdiği proje ile ortak patentlere imza attığı protokollere yenilerini ekledi. Fermente ürünler ve motosiklet ile bisiklet üreten iki firmayla iş birliği protokolleri imzalayan Yaşar Üniversitesi, öğrencilerini bu firmalara göndererek staj ve uygulamalı eğitim imkânı sağlayacak. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Hedefimiz, iş dünyasının ve sanayinin sorunlarına çözüm aramanın ötesinde beraber katma değerli projeler de üretmek" dedi.

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