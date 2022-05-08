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Haberler Ekonomi ‘3600 ek göstergede önerileri tartışacağız’

‘3600 ek göstergede önerileri tartışacağız’

8.5.2022

‘3600 ek göstergede önerileri tartışacağız’
MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Elazığ'daki toplantıda 3600 ek göstergeye ilişkin "Ek gösterge komisyonu çalışıyor; 2 toplantı yaptık, 3üncü toplantı için gün sayıyoruz" dedi. Yalçın, "Görev sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek gösterge sistemi anlamlandırılmış ve takvimlendirilmiş durumda. Emekli olduğunda maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı millet ek gösterge istiyor. Onun için bunların tamamını paylaştık. Yardımcı hizmetler sınıfını da ek gösterge sisteminin içine çekin, diyerek bu konuda önerilerimizi sunduk. Şimdi kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek" dedi.
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