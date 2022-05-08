Korsan taksi kabusu

Taksilere gelen zamlardan sonra 'korsan taksi' kullanımı İzmir'de de hızla artışa geçti. Geniş bir ulaşım ağı kuran korsan taksiciler internet siteleri ve iletişim hatlarıyla vatandaşları 'T plakalı' taksiye göre yüzde 50 indirimli olarak gitmek istedikleri yere götürüyor.

PARA CEZASI KESİLİYOR

Yasal olmadığı halde vatandaşlar tarafından tercih edilen korsan taksiler; kuvvetli bir iletişim ağı oluşturarak kurumsallaşmış durumda. Sayıları 300'ü geçen korsan taksiler, çarkı 2017 model ve üzeri araçlarla döndürüyor. Fiyatını en başından vatandaşa bildiren korsan taksiciler, ruhsatlı sarı taksilerden 40 - 50 TL daha düşük fiyata ulaşım sağlıyor. Örneğin; sarı taksi Bornova'dan Buca'ya 120 TL'ye götürürken, korsan taksi 80 TL alıyor. Yine İzmir'den ruhsatlı taksi Alaçatı'ya 750 - 800 TL'ye korsan taksi 450 TL'ye yolcu taşıyor. Ortalama bir korsan taksi şoförünün ayda 8 bin TL kazandığı öğrenildi. Korsan taksiler polis tarafından çevrildiği takdirde yüklü miktarda ceza ödüyor. Müşterinin telefon numarasını kaydeden ve adını ezberleyen korsan taksiciler çevirme esnasında polise araçtaki yolcunun arkadaşı ya da akrabası olduğunu söylüyor. Şüpheli korsan taksiciye 9.125 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca araç trafikten 60 gün süreyle men ediliyor. Korsan taksiyi tercih eden yolculara ise 607 lira para cezası kesiliyor.