‘Nitelikli eleman sorununun çözümü için proje hazırladık’

MANİSA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Yeni Asır'a kentin ihracatını sürekli artırdığını belirterek, "Manisa 5 milyar 206 milyon dolarlık ihracatı ile ülkemizde yedinci sırada. 2021 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında arttı. İlk sırada 2 milyar 561 milyon dolar ile elektrik, elektronik sektörü geliyor" dedi. Sanayicinin en büyük sorununun kalifiye eleman bulamaması olduğunu kaydeden Yılmaz, oda olarak bu sorunun çözümü noktasında önemli projeleri hayata geçirdiklerini açıkladı. Yılmaz, "TOBB-Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim protokolü kapsamında Odamızın başvuru sahibi olduğu proje buna örnek verilebilir. Polinas MTAL lisesinin proje ortağı ve Tirsan Kardan A.Ş'nin iştirakçi sıfatıyla yer aldığı 'Manisa TSO'da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği' başlıklı proje, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından TR33 bölgesi içerisinde 1'inci oldu" diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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