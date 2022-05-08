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Haberler Ekonomi Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolara Personel Alım İlanı

Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolara Personel Alım İlanı

Antalya AKEV Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alımı yapılacağı duyuruldu.

08.05.2022, 10:27

Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolara Personel Alım İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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