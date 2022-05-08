Oligarklara bayrak şoku

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından çeşitli yaptırımlarla karşılaşan Rus oligarklara şimdi de bayrak darbesi geldi. Muğla kıyılarına demirleyen dünyaca ünlü Rus milyarderlerin ultra lüks yatları bayraksız kalacak. Bayrakları alınan yatlar hareket edemeyecek, yakıt ikmali yapamayacak.

30 PERSONEL TERK ETTİ

Aralarında Roman Abramoviç'in de bulunduğu dünyaca ünlü Rus milyarderlerin ultra lüks yatlarının bayrakları, bağlı bulundukları hükümetler tarafından iptal edilecek. Aralarında Bermuda ve Cayman Adaları'nın da bulunduğu bazı ülkelerin, uluslararası baskıdan dolayı bayrakları yakın bir zamanda geri almak için çalışma başlattıkları öğrenildi. Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Abramoviç'in yatlarına marina ve tersaneler bakım yapmayı kabul etmezken, yatların banka muafiyetleri nedeniyle yakıt ikmali yapamadığı öğrenildi.

Abramoviç'in yat filosunun tamamı Bermuda bayrağı taşıyor. Bermuda hükümetinin bayrakları iptal etmesi halinde yatlar hareket edemeyecek, etmesi halinde ise kaptanları tutuklanacak. Bayraklarının geri alınmasının Rus oligark Roman Abramoviç'in süper yatlarının normal bakım için karadan yardım alamayacağı anlamına geldiği ve iki yatta bulunan 200 personelin şubat ayından bu yana maaşlarını alamadıkları belirtiliyor. Bodrum Yalıkavak'ta demirli bulunan My Solaris'in 30 personelinin tazminatlarını alarak yatı terk ettikleri belirtildi. Yat Bölümü Başkanı Derek Byrne, "Abramovich'in teknelerindeki bazı ekipler, ücretlerin ödenmemesi nedeni ile bize ulaştı. Dış hizmetler etkilendi, hatta yakıt ve ekipman tedariki durduruldu" dedi.

AÇIĞA DEMİRLEDİLER

Rus oligark Abramoviç'in 140 metre uzunluğundaki 400 milyon poundluk My Solaris isimli yatı geçtiğimiz ay Bodrum'a gelerek Global Port Gemi İskelesi'ne yanaşmıştı. Uluslararası baskılar nedeniyle yat marinadan ayrılarak Yalıkavak koyunda açığa demir atmıştı. Marmaris'teki iskeleye demirleyen, 170 metrelik 600 milyon euro değerindeki Eclipse isimli yat da bu hafta iskeleden ayrılarak Göcek koylarında beklemeye başladı. Bu iki yatın, uluslararası yaptırımlar kapsamında ele geçirilmemek için Türkiye'de demirli olduğu öğrenildi.

ABRAMOV'UN TITAN'I DA CAYMAN ADALARI BAYRAKLI

RUSYA'NIN dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Evraz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı; 8 milyar dolarlık mal varlığına sahip Aleksander Abramov'un 150 milyon dolarlık 80 metrelik Titan isimli lüks yatı da Cayman Adaları bayraklı. Önceki gün Mısır'dan Fethiye'ye gelen, burada ikmal yaptıktan sonra Bodrum'a geçen ve Barbaros Koyu'na demirleyen Titan da, Cayman Adaları'nın Bermuda ile aynı kararı almasıyla bayraksız kalacak, lüks yata benzer yaptırımlar uygulanacak.

FİJİ'DEKİ LÜKS YATA EL KONULDU

RUSYA'NIN Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus oligarkların yatlarına teker teker el konuluyor. ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık Amadea isimli 107 metrelik lüks yata Lautoka kentinde ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine ve FBI desteği ile Fiji kolluk kuvvetleri tarafından el konulduğu ve kaptan ile mürettebatının gözaltına alındığı bildirildi. ABD Büyükelçiliğinin açıklamasında, "ABD, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya açtığı acımasız ve sebepsiz savaşı destekleyen oligarkların malvarlıklarını bulmaya ve onlara el koymaya devam edecektir" denildi.

ADEM ÜLKER