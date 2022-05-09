Doğalgaz depolamada kapasite genişletiliyor

SİLİVRİ Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında açılan kuyuların ikisinde gaz yakma testi başarıyla tamamlandı. Türkiye, son yıllarda doğalgaz arz güvenliğini artırmak için ciddi yatırımlar yapıyor. Doğalgazın boru hatları ile giriş kapasiteleri artırılırken denizler üzerinden girişi sağlanan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tesisleri de dikkati çekiyor. Özellikle geçen yıl devreye alınan ve Türkiye'nin ilk Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma (FSRU) Gemisi Ertuğrul Gazi de bu yatırımlar arasında başı çekiyor. Hatay Dörtyol'da hizmet eden Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi'nin yanında bu yıl sonunda açılması planlanan Saros FSRU projesi de doğalgaz giriş noktasının çeşitlendirilmesinde kritik rol oynayacak. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinde genişleme çalışmalarıyla 1,2 milyar metreküp kapasitenin, 2023'te 5,4 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

■ BARIŞ ŞİMŞEK