Gıda denetimlerinde 157 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 378 bin 185 gıda kontrolü gerçekleştirirken bu denetimlerde 157 milyon 71 bin 469 liralık ceza kesildi.

ALO 174'E İHBAR YAĞDI

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre denetim ve incelemeler sonrası olumsuzluk tespiti halinde gıda işletmelerine idari yaptırım uygulanıyor. Geçen yıl 81 ilde gıda kontrol görevlileri 14 bin 353 işletmeye idari para cezası uyguladı, 146'sı için Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Geçen yıl ALO 174 Gıda Hattına gelen toplam 175 bin 618 çağrıdan 84 bin 972'si sonuçlandırıldı. Hattın faaliyete geçtiği 14 Şubat 2009'dan bugüne kadar 2 milyon 687 bin 138 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 847 bin 397'si başvuru olarak alındı ve 845 bin 197'si neticelendirildi. ALO 174 WhatsApp İhbar Hattına ise bugüne 51 bin 505 bildirim geldi.